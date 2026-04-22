Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,67% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 615,77 pkt w środę, 22 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,34% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 132 735,47 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,07% i osiągnął poziom 9 134,16 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,01% do 31 292,14 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2138,25 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 207,38 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 147 spółek, 173 spadły, a 82 nie zmieniły się.

