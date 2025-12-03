Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,73% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 945,82 pkt w środę, 03 grudnia.

Indeks WIG spadł o 0,61% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 109 948,09 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,20% i osiągnął poziom 7 927,08 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,44% do 29 191,87 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1824,25 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 246,26 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 121 spółek, 196 spadły, a 83 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews