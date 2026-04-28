Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,76% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 502,06 pkt we wtorek, 28 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,70% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 128 886,71 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,41% i osiągnął poziom 8 919,38 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,67% do 30 863,43 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1942,38 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 196,74 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 110 spółek, 211 spadły, a 81 nie zmieniły się.

