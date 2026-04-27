Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,79% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 528,90 pkt w poniedziałek, 27 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,66% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 129 799,18 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,40% i osiągnął poziom 8 955,93 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,04% do 31 070,16 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1765,96 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 190,25 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 153 spółek, 170 spadły, a 79 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews