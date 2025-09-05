Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,82% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 805,02 pkt w piątek, 05 września.

Indeks WIG spadł o 0,41% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 563,27 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,70% i osiągnął poziom 7 932,48 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,26% do 29 546,30 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1686,39 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 290,20 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 155 spółek, 167 spadły, a 80 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews