Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,82% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 241,42 pkt we wtorek, 24 marca.

Indeks WIG spadł o 0,88% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 118 876,57 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,24% i osiągnął poziom 8 194,25 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,37% do 29 140,98 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2194,07 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 438,10 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 144 spółek, 189 spadły, a 66 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews