Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,86% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 990,37 pkt w piątek, 14 listopada.

Indeks WIG spadł o 0,75% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 687,24 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,47% i osiągnął poziom 8 076,71 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,61% do 29 615,27 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1367,19 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 167,13 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 93 spółek, 221 spadły, a 88 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews