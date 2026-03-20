Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,87% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 248,12 pkt w piątek, 20 marca.

Indeks WIG spadł o 1,07% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 119 300,11 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 2,04% i osiągnął poziom 8 247,07 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,65% do 29 641,24 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 5786,76 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 1249,24 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 98 spółek, 217 spadły, a 84 nie zmieniły się.

