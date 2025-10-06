Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,87% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 838,10 pkt w poniedziałek, 06 października.

Indeks WIG spadł o 0,82% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 133,09 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,84% i osiągnął poziom 7 909,11 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,22% do 30 352,98 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1493,06 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 186,76 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 122 spółek, 204 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews