Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,88% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 811,48 pkt w środę, 10 września.

Indeks WIG spadł o 0,90% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 682,90 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,98% i osiągnął poziom 7 890,87 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,05% do 29 815,33 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1924,69 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 246,11 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 81 spółek, 232 spadły, a 89 nie zmieniły się.

