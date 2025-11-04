Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,91% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 978,38 pkt we wtorek, 04 listopada.

Indeks WIG spadł o 0,61% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 372,83 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,28% i osiągnął poziom 8 068,99 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,12% do 29 812,62 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1231,60 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 171,73 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 115 spółek, 202 spadły, a 85 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews