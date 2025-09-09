Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,91% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 836,41 pkt we wtorek, 09 września.

Indeks WIG spadł o 0,82% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 106 641,59 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,04% i osiągnął poziom 7 968,68 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,57% do 30 131,43 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1577,32 mln zł; największe zostały zanotowane przez BANK POLSKA KASA OPIEKI – 172,95 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 159 spółek, 157 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews