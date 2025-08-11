Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,92% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 994,43 pkt w poniedziałek, 11 sierpnia.

Indeks WIG spadł o 0,74% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 092,82 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,52% i osiągnął poziom 8 072,55 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,21% do 29 382,39 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1364,45 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 212,23 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 133 spółek, 179 spadły, a 91 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews