Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,93% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 448,24 pkt w czwartek, 26 lutego.

Indeks WIG spadł o 0,67% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 126 888,18 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,11% i osiągnął poziom 8 906,53 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,02% do 31 140,12 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2411,73 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ – 310,55 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 150 spółek, 170 spadły, a 80 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews