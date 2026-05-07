Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 592,99 pkt w czwartek, 07 maja.
Indeks WIG spadł o 0,81% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 132 309,00 pkt.
Indeks mWIG40 spadł o 0,18% i osiągnął poziom 9 244,69 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,57% do 31 021,47 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 2295,31 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 305,26 mln zł.
Na GPW wzrosły ceny akcji 135 spółek, 187 spadły, a 79 nie zmieniły się.
