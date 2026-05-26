Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 682,07 pkt we wtorek, 26 maja.

Indeks WIG spadł o 0,86% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 136 675,28 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,56% i osiągnął poziom 9 608,16 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,04% do 31 908,66 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1698,99 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 188,95 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 130 spółek, 197 spadły, a 74 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews