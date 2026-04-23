Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,02% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 578,84 pkt w czwartek, 23 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,99% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 131 420,18 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,10% i osiągnął poziom 9 033,50 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,22% do 31 222,28 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2308,80 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 227,11 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 122 spółek, 215 spadły, a 65 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews