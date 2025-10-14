Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 844,05 pkt we wtorek, 14 października.

Indeks WIG spadł o 1,11% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 106 653,38 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,10% i osiągnął poziom 7 725,40 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,40% do 29 468,48 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1709,19 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 320,38 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 88 spółek, 237 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews