Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,09% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 402,36 pkt w poniedziałek, 02 marca.

Indeks WIG spadł o 1,11% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 373,12 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,38% i osiągnął poziom 8 808,54 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,00% do 30 985,99 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2668,07 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 519,02 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 84 spółek, 248 spadły, a 68 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews