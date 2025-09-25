Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,10% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 797,79 pkt w czwartek, 25 września.

Indeks WIG spadł o 0,90% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 561,78 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,48% i osiągnął poziom 7 756,49 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,30% do 29 894,80 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2166,35 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 333,88 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 134 spółek, 180 spadły, a 88 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews