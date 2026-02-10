Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,12% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 393,69 pkt we wtorek, 10 lutego.

Indeks WIG spadł o 0,69% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 913,44 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,41% i osiągnął poziom 9 047,46 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,52% do 31 521,91 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1867,66 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 320,75 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 165 spółek, 148 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews