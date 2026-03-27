Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,15% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 268,55 pkt w piątek, 27 marca.

Indeks WIG spadł o 1,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 119 727,12 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,39% i osiągnął poziom 8 240,93 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,07% do 29 055,93 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2703,16 mln zł; największe zostały zanotowane przez DINO POLSKA – 845,83 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 94 spółek, 232 spadły, a 74 nie zmieniły się.

