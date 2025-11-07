Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,20% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 970,61 pkt w piątek, 07 listopada.

Indeks WIG spadł o 1,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 985,15 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,86% i osiągnął poziom 8 014,93 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,57% do 29 719,68 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1853,67 mln zł; największe zostały zanotowane przez DINO POLSKA – 474,45 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 94 spółek, 208 spadły, a 100 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews