Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,22% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 793,76 pkt w piątek, 29 sierpnia.

Indeks WIG spadł o 1,18% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 104 775,45 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,36% i osiągnął poziom 7 784,50 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,55% do 29 224,38 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1536,71 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 209,16 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 89 spółek, 210 spadły, a 103 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews