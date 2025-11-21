Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,25% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 921,08 pkt w piątek, 21 listopada.

Indeks WIG spadł o 1,29% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 942,98 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,43% i osiągnął poziom 7 843,73 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,61% do 28 732,36 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1987,15 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 280,83 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 87 spółek, 229 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews