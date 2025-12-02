Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,33% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 967,35 pkt we wtorek, 02 grudnia.

Indeks WIG spadł o 1,16% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 617,70 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,98% i osiągnął poziom 7 942,90 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,28% do 29 319,81 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2353,42 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 424,23 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 117 spółek, 194 spadły, a 89 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews