Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,39% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 987,33 pkt w piątek, 31 października.

Indeks WIG spadł o 1,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 487,05 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,42% i osiągnął poziom 8 027,57 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,06% do 29 690,44 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1794,09 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 237,06 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 141 spółek, 171 spadły, a 90 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews