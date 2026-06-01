Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,52% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 631,04 pkt w poniedziałek, 01 czerwca.

Indeks WIG spadł o 1,42% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 135 063,00 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,68% i osiągnął poziom 9 463,33 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,66% do 32 380,61 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2168,00 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 230,45 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 134 spółek, 206 spadły, a 61 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews