Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,58% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 949,71 pkt w czwartek, 14 sierpnia.

Indeks WIG spadł o 1,28% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 109 366,66 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,70% i osiągnął poziom 7 991,43 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,04% do 29 367,43 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1681,85 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 295,38 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 129 spółek, 181 spadły, a 92 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews