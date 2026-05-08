Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,59% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 535,94 pkt w piątek, 08 maja.

Indeks WIG spadł o 1,57% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 130 226,11 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,91% i osiągnął poziom 9 068,23 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,37% do 30 908,00 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2123,76 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALIOR BANK – 254,46 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 112 spółek, 198 spadły, a 91 nie zmieniły się.

