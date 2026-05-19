Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,60% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 552,49 pkt we wtorek, 19 maja.

Indeks WIG spadł o 1,22% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 131 727,24 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,23% i osiągnął poziom 9 194,82 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,04% do 30 813,18 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2133,50 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 337,86 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 134 spółek, 181 spadły, a 86 nie zmieniły się.

