Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,63% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 819,54 pkt we wtorek, 16 września.

Indeks WIG spadł o 1,43% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 950,79 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,13% i osiągnął poziom 7 890,03 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,48% do 29 860,40 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1498,29 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 159,44 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 117 spółek, 197 spadły, a 88 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews