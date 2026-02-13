Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,70% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 359,49 pkt w piątek, 13 lutego.

Indeks WIG spadł o 1,55% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 124 543,87 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,45% i osiągnął poziom 8 887,35 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,36% do 31 499,09 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2544,86 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 375,05 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 106 spółek, 212 spadły, a 81 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews