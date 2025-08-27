Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,75% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 856,56 pkt w środę, 27 sierpnia.

Indeks WIG spadł o 1,54% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 106 857,65 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,15% i osiągnął poziom 7 910,77 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,76% do 29 452,29 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1633,57 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 301,78 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 112 spółek, 193 spadły, a 97 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews