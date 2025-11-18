Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,79% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 903,10 pkt we wtorek, 18 listopada.

Indeks WIG spadł o 1,97% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 437,93 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 2,67% i osiągnął poziom 7 827,20 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,77% do 28 922,67 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1812,69 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 214,87 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 53 spółek, 272 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews