Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,85% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 276,57 pkt w czwartek, 19 marca.

Indeks WIG spadł o 1,72% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 588,45 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,39% i osiągnął poziom 8 418,91 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,58% do 29 835,38 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3036,37 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 445,99 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 90 spółek, 233 spadły, a 76 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews