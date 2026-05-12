Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,88% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 518,79 pkt we wtorek, 12 maja.

Indeks WIG spadł o 1,24% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 130 148,45 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,10% i osiągnął poziom 9 034,25 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,98% do 30 722,35 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2344,82 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 250,31 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 113 spółek, 220 spadły, a 68 nie zmieniły się.

