Indeks giełdowy WIG20 spadł o 2,37% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 545,38 pkt w piątek, 15 maja.

Indeks WIG spadł o 1,84% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 131 378,47 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,48% i osiągnął poziom 9 139,42 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,30% do 30 806,97 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2467,73 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 511,59 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 131 spółek, 184 spadły, a 86 nie zmieniły się.

