Indeks giełdowy WIG20 spadł o 2,49% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 370,89 pkt w czwartek, 05 lutego.

Indeks WIG spadł o 2,27% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 124 685,61 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,65% i osiągnął poziom 8 888,08 pkt, zaś sWIG80 spadł o 2,04% do 30 944,68 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2699,31 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 629,81 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 64 spółek, 261 spadły, a 74 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews