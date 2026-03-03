Indeks giełdowy WIG20 spadł o 4,50% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 249,38 pkt we wtorek, 03 marca.

Indeks WIG spadł o 4,20% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 111,95 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 3,42% i osiągnął poziom 8 506,86 pkt, zaś sWIG80 spadł o 3,54% do 29 888,77 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3140,54 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 454,90 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 57 spółek, 288 spadły, a 55 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews