Indeks giełdowy WIG20 spadł o 4,62% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 880,55 pkt w piątek, 22 sierpnia.

Indeks WIG spadł o 3,89% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 648,46 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 2,84% i osiągnął poziom 7 961,11 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,54% do 29 461,10 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3876,29 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 1101,49 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 106 spółek, 201 spadły, a 95 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews