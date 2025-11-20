Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,04% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 958,02 pkt w czwartek, 20 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 0,13% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 369,15 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,30% i osiągnął poziom 7 957,29 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,38% do 29 203,78 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1789,59 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 311,80 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 156 spółek, 150 spadły, a 96 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews