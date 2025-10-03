Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 862,96 pkt w piątek, 03 października.

Indeks WIG wzrósł o 0,30% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 016,79 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,11% i osiągnął poziom 7 976,49 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,45% do 30 420,14 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1610,29 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 231,84 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 157 spółek, 162 spadły, a 84 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews