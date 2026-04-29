Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 503,71 pkt w środę, 29 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,12% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 129 035,25 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,46% i osiągnął poziom 8 960,77 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,04% do 30 875,73 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2870,07 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 345,39 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 162 spółek, 163 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews