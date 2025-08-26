Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,07% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 907,53 pkt we wtorek, 26 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 534,08 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,28% i osiągnął poziom 8 002,62 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,33% do 29 676,65 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2468,32 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 435,76 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 131 spółek, 182 spadły, a 89 nie zmieniły się.

