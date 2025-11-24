Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,10% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 924,11 pkt w poniedziałek, 24 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 0,10% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 109 053,32 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,08% i osiągnął poziom 7 849,89 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,19% do 28 785,54 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3021,63 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 500,85 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 156 spółek, 163 spadły, a 83 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews