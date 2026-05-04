Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,11% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 491,84 pkt w poniedziałek, 04 maja.

Indeks WIG wzrósł o 0,28% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 128 864,38 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,09% i osiągnął poziom 9 038,16 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,01% do 30 704,55 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1990,09 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 315,39 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 170 spółek, 164 spadły, a 68 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews