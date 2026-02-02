Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,12% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 364,04 pkt w poniedziałek, 02 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 0,19% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 086,59 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,75% i osiągnął poziom 9 045,04 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,58% do 31 521,51 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3775,46 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 1006,45 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 135 spółek, 192 spadły, a 72 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews