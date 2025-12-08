Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,13% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 954,00 pkt w poniedziałek, 08 grudnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,11% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 095,19 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,19% i osiągnął poziom 7 911,35 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,19% do 29 148,06 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1429,96 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 145,34 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 131 spółek, 189 spadły, a 80 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews