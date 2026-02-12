Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,14% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 417,49 pkt w czwartek, 12 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 0,00% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 126 506,61 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,54% i osiągnął poziom 9 017,86 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,21% do 31 613,56 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1731,58 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 244,14 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 151 spółek, 157 spadły, a 91 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews